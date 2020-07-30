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30.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Son yapıtını resmettiği yer kartpostalla bulundu

Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’un ölümünden sadece bir kaç saat önce yaptığı düşünülen bir tablonun nereyi resmettiği, önceki günlerde bir kartpostal yardımıyla tespit edildi.

Son yapıtını resmettiği yer kartpostalla bulundu

BBC’de yer alan haber göre Van Gogh’un bir yamaçta büyüyen ağaç gövdelerini ve köklerini resmettiği “Tree Roots” adlı tablonun muhtemel konumu The Institut Van Gogh bilim direktörü Woter van der Veen tarafından 1900 ile 1910 tarihleri arasındaki bir kartta tespit edildi. Kartpostal, Fransa Auvers-sur-Oise yakınlarındaki ağaçları gösteriyordu. Araştırmacılar, bu köyün ressamın 1890 yılında hayatını kaybetmeden önce 70 gün boyunca kaldığı The Auberge Ravoux’a 150 metre uzaklıkta bir yer olduğunu keşfetti.

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