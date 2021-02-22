Sonat Bağcan'dan Anadolu'nun kalbine yolculuk

Üç şarkıdan oluşan EP, dijital müzik marketlerdeki yerini aldı. Yapımcılığını eşi Ferit Taneri’nin; prodüktörlüğü ve aranjörlüğünü ise Ekin Eti’nin yaptığı EP; bestesi sanatçının kendisine, sözleri Yunus Emre’ye ait olan Çağırayım Mevlam Seni adlı ilahinin yanı sıra anonim deyiş Koç Baba ve Beyaz Giyme Toz Olur türküsünden oluşuyor.



Sanatçı, Kavl ve Asvat’ta olduğu gibi, EP’yle birlikte sosyal medya hesaplarında SİNE-İ SAF’ın derin anlamlarının yanı sıra Anadolu’ya ait kavramlara da değinerek; sahip olduğumuz değerlerin bilinirliğine katkıda bulunmayı hedefliyor.



Yüzyıllardır bu topraklarda bizi bekleyen sözlere ses olabildiği için kendini şanslı hissettiğini söyleyen Sonat Bağcan, dinleyicilerine çalışmanın devam edeceği müjdesini de veriyor.