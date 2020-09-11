Sonbaharı karşılayan beş yeni sergi

İstanbul Dolapdere’deki binasında geçen yıl eylül ayında sanatseverlere kapılarını açan Arter, bu sonbaharı beş yeni sergiyle karşılıyor. Arter, müze koleksiyonundan ve koleksiyon dışından oluşturulan “Dinleyen Gözler İçin”, “Yağmur Ormanı V”, “Gökcisimleri Üzerine”, “KP Brehmer: Büyük Resim” ve “Alev Ebüzziya Siesbye Tekerrür” başlıklı sergileriyle 10 Eylül’den itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Müzenin mahalleyle iç içe olduğu arka bahçesinde önceki gün Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli, Arter Başküratörü Emre Baykal ve sanatçı Alev Ebüzziya’nın katılımıyla ‘sosyal mesafeli’ bir basın toplantısı ve ön gösterim gerçekleştirildi. Toplantıda ilk sözü Melih Fereli aldı ve sergide eserleri olan sanatçıların koronavirüs tedbirleri sebebiyle bu basın buluşmasına katılamadıklarını belirtti. Sonrasında ise salgın döneminde Arter’in bu yeni sergi fikrini şu sözlerle özetledi: “16 Haziran’da kontrollü bir şekilde yeniden mekanımızı açtık. Ancak bu bize hiçbir heyecan vermedi. Biz de program kurulumuzla tüm sergilerimizi yenilemek konusunda bir karar aldık ve 26 Temmuz’da tüm galerilerimizi kapattık. Ardından da bu beş haftalık süre içerisinde sizlere taptaze çok da heyecanlanacağınızı umduğum bu sergileri hazırladık.”



Sesin perspektifinden

Binadaki 6 galeriye yerleştirilen sergilerden ilki Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan ve küratörlüğünü Melih Fereli’nin üstlendiği “Dinleyen Gözler İçin” başlıklı grup sergisi. Aynı zamanda Arter’in “Sesli Dizi” serisi kapsamında gerçekleşen üçüncü sergisi olan “Dinleyen Gözler”, izleyicisini alanına hâkim olan sessizliğin içinde yapıtlardan yükselen sesleri keşfetmeye, hayal etmeye ve sesin perspektifinden düşünmeye davet ediyor. Sergide aralarında Joseph Beuys, Osman Dinç, Barbara Bloom’un da eserlerinin bulunduğu, çoğu müzikle güçlü bir bağ kuran 23 yapıt yer alıyor. Amerikalı müzisyen John Cage’in 1974’te bestelediği “Beste” ve “23 Partisyonsuz Beste” adlı çalışmaları da sergi alanında en çok dikkat çeken eserler arasında. Sergi, 25 Mart 2021’e kadar izleyiciyle buluşacak.



Güncel eleştiriler

Küratörlüğünü Kevser Güler’in yaptığı ve binanın giriş katında bulunan “Gökcisimleri Üzerine” başlıklı sergide bir aradalık kavramına dair sorular irdeleniyor. Aralarında Gülsün Karamustafa, Vlado Martek, Altan Gürman ve Füsun Onur’un da bulunduğu 28 sanatçının eserleri tarih, kültür ve cinsiyet eşitsizliğine dair güncel eleştirilerden besleniyor. Sergi, 7 Mart 2021’ye kadar görülebilir.



Müzede ayrıca “Yağmur Ormanı V” başlıklı yapıt da “Sesli Dizi”nin dördüncü sergisi olarak Melih Fereli’nin küratörlüğünde müzenin “Karbon” bölümünde ziyaretçilerini beklerken müzenin 3’üncü ve 4’üncü katlarına yayılan “KP Brehmer: Büyük Resim”, Alman sanatçı Brehmer’in kapsamlı bir retrospektifini sanatseverlere sunuyor.



Ebüzziya’nın ilk müze sergisi



Yeni açılan sergilerin dördüncüsü olan seramik sanatçısı Alev Ebüzziya Siesbye’nin “Tekerrür” adlı kişisel sergisi, müzenin -1’inci katında izleyicisiyle buluşuyor. Küratörlüğünü Eda Berkmen’in yaptığı sergi sanatçının renk, şekil ve boyut farklarından uzaklaşarak bu sergi için özel olarak ürettiği çanaklardan oluşuyor. Ebüzziya sergiyi şu sözlerle anlatıyor: “Şimdiye kadar Türkiye’de hiçbir müzede sergim olmamıştı. Bu müzenin Arter olması benim için hem çok heyecanlandırıcı hem de çok beni zor duruma düşüren bir teklifti. O teklifi çok severek ama büyük korkuyla da kabul ettim.” Sergi, 24 Ocak 2021’e kadar görülebilecek.



Eski sergiler de görülebilecek



Sanatseverler, Arter’de beş yeni serginin dışında Altan Gürman retrospektif sergisini 24 Ocak 2021’e, Cevdet Erek’in müzenin galeri mekanına özel olarak tasarladığı sesli bir mimari yerleştirmeden oluşan “Bergama Stereotip”ini de 15 Kasım 2020’ye kadar görebilecekler.