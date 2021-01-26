Songül Öden ve Güven Murat Akpınar Dijital Sahne'de

“Dijital Sahne”nin bu haftaki gösteriminde antik Yunan'ın en sofistike tragedya yazarlarından biri olarak anılan Sofokles’in ölümsüz eseri “Antigone” seyirciyle buluşuyor. Günümüz Türk tiyatro sahnesinin en cesur ve özgün rejilerinde imzası bulunan İbrahim Çiçek uyarlaması ve yönetmenliğinde, tiyatronun kültleşmiş eserlerinden kesitleri görsel hikaye anlatıcılığıyla birleştirerek dijital dünyaya taşıyan “Dijital Sahne” klasikleşen eserlere modern bir yorum kazandırarak seyirciye yeni nesil bir tiyatro izleme deneyimi sunuyor.

İnandığın kadar varsın bu hayatta…

Her dönem güncelliğini koruyan zamansız bir metin olmasının yanı sıra Sofokles’in seyircileri düşünmeye yönelten uyarıcı tragedyalarından biri olarak da hafızalara kazınan “Antigone”da izleyiciler Songül Öden ve Güven Murat Akpınar’ın büyüleyici performansı ile bu zamansız hikayeye tanık olma fırsatı bulacak.

Antik çağın en büyük kalemlerinden birisi olan Sofokles’in kült metni “Antigone” ters giden dünya düzenine bir nebze olsun çelme takabilmeye odaklanan iktidar, arzu ve saygı üzerine bir oyun. Dijital Sahne serisi kapsamında seyirciyle buluşmaya hazırlanan oyun, yasakların, kuralların ve şiddetin dünyasında kendinden emin olma çabasını anlatırken, izleyicilerine “Ya bütün bunlar bir palavraysa? Ya senin düşüncen doğruysa?” sorusunu yönelterek farklı perspektifler sunuyor. “İnandığın kadar varsın bu hayatta” söylemini odağına alan oyunda, kişilerin eylemlerinin doğruluğuna inanması gerekliliği vurgulanırken, bu inancın hazzına da övgü sunuluyor. “Antigone”u daha önce deneyimlemediğiniz bir seyir deneyimi ile dijital formatta 28 Ocak akşamı saat 20.00’de Zorlu PSM YouTube kanalından izleyebilirsiniz.