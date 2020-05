Soul’un güçlü sesi Betty Wright’a veda

Cinsiyet eşitsizliğine dair bir eleştiri niteliğindeki 1968 tarihli şarkısı “Girls Can’t Do What the Guys Do” yıllar sonra Beyonce tarafından seslendirilen Wright’ın ölüm haberi yeğeni tarafından duyuruldu. Wright’ın ölümünüden iki gün önce de yakın arkadaşı Chaka Khan sosyal medyadan “Çok sevgili kardeşim Betty Wright’ın dularınıza ihtiyacı var” yazmıştı. 1953 yılında doğan Betty Wright (asıl adıyla Bessie Regina Norris) müziğe 1960’lı yılların sonlarına doğru geri vokal yaparak başladı. İlk solo albümünü (“My First Time Around”) 1968’de çıkaran Wright henüz 17 yaşındayken kaydettiği “Clean Up Woman” ile adını duyurdu ve parça R&B listelerinde iki numaraya kadar yükseldi.

1970’li yıllarda üst üste hit parçalara imza atan Betty Wright 1975 yılında yazıp kaydettiği “Where Is The Love” adlı parçayla En İyi R&B Şarkısı dalında Grammy kazandı.