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03.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Stallone’un anlatımıyla ‘Rocky’ belgeseli

Sinema dünyasının kült yapımlarından biri olan Oscar ödüllü “Rocky” serisinin perde arkasını anlatan “40 Years of Rocky: The Birth of a Classic” isimli belgesel önümüzdeki günlerde dijital platformlarda sinema severlerle buluşacak.

Stallone’un anlatımıyla ‘Rocky’ belgeseli

Indiewire’da yer alan habere göre bu yıl 40’ıncı yılını kutlayan filmin çekim sürecini ve kamera arkasında yaşananları anlatan belgeseli ise sekiz seride Rocky karakterini canlandıran Sylvester Stallone seslendirecek. Belgeselin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenen Derek Wayne Johnson projeyle ilgili “Bu belgesel ‘Rocky’ hayranları ve sıradan izleyiciler için altın değerinde. İzleyiciler, yönetmen John Avildsen’in ev filmleri, prova çekimleri ve filmin yapımından perde arkasının yanında daha önce hiç görmedikleri yeni hikâyeler ve görüntüleri de izleyecekler” dedi. Belgesel, 9 Haziran tarihinde Apple TV ve Amazon üzerinden yayınlanacak. 

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