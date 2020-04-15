Stardust’ın ilk gösterimi online

“Death of a President” (Bir Başkanın Ölümü), “I Am Slave” (Ben Köleyim) gibi filmlere imza atan Gabriel Range‘in yönetmenliğinde çekilen filmde David Bowie’nin 1971 yılında ABD’ye yaptığı ilk ziyaret anlatılıyor. Filmde Bowie’nin sahne gösterileri için yarattığı kurgusal karakter Ziggy Stardust‘a dönüşümüne ilham veren sürece de odaklanılıyor. Ayrıca film, Bowie’nin performanslarını içeren geniş bir şarkı listesini de içeriyor.

Christopher Bell’in senaryosunu kaleme aldığı filmde Bowie’yi Johnny Flynn canlandırıyor. Bowie’nin eşi Angie Bowie’ye Jena Malone, sanatçının plak şirketinin reklamcısına ise Marc Macron hayat veriyor. Yapımcı Fabien Westerhoff, filmin online gösterimi için şunları söyledi: “‘Stardust’, film marketinde büyük beklenti taşıyan bir film. Alıcılarımıza ulaştık ve Gabriel’in filmiyle zamanında ilgilenmeleri üzerine onlara bu eşsiz fırsatı güvenli ve kontrollü bir mekânda sunmak için heyecanlıyız.”