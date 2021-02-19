Stop-motion atölyesi

Mart-Haziran 2021 döneminde çevrimiçi olarak ücretsiz düzenlenecek atölye boyunca stop-motion tekniğiyle üretilecek kısa animasyon filmler, bu yıl 40. yaşını kutlayan İstanbul Film Festivali’nin sosyal medya kanalları ile İKSV YouTube kanalında yayımlanma şansı bulacak. Belgesel yönetmeni ve eğitmen Doğa Kılcıoğlu’nun yürüteceği atölye, gençlerin animasyon film yapım süreçleriyle tanışmasına ve stop-motion tekniğiyle kısa filmler üretmelerine olanak sağlayacak. Atölye, mart-nisan-mayıs aylarında 4’er haftalık 3 farklı dönemde sürdürülecek ve her dönemde 15 katılımcı olmak üzere 14-18 yaşlarında toplam 45 katılımcı atölyeye davet edilecek. Haziran ayında atölyeler tamamlandıktan sonra seçilen kısa filmlerin ilk gösteriminin yapılacağı çevrimiçi galada İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ve sinema sektöründen sürpriz konuklar genç katılımcılarla buluşacak.



