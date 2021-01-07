Sundance’in arabalı gösterimlerine iptal

Kararın nedeni koronavirüsün Los Angeles’ta yaygınlığını sürdürmesi. Festival direktörü Tabitha Jackson ve ekibi Utah’da düzenlenecek festivalin ABD’deki sanat sinemalarında gösterimlerini planlıyor ve Los Angeles’daki arabalı açık hava gösterimleri de festivalin planları arasındaydı. Ancak Los Angeles’ta koronavirüse bağlı ölümlerin 11 bini geçmesi festivali iptal kararına zorladı. Sundance Film Festivali’nin büyük bölümü çevrimiçi olarak düzenlenecek.