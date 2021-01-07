MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Sundance’in arabalı gösterimlerine iptal
ABONE OL
07.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sundance’in arabalı gösterimlerine iptal

Sundance Film Festivali, Los Angeles’ta planlanan arabalı gösterimleri iptal etme kararı aldı.

Sundance’in arabalı gösterimlerine iptal

Kararın nedeni koronavirüsün Los Angeles’ta yaygınlığını sürdürmesi. Festival direktörü Tabitha Jackson ve ekibi Utah’da düzenlenecek festivalin ABD’deki sanat sinemalarında gösterimlerini planlıyor ve Los Angeles’daki arabalı açık hava gösterimleri de festivalin planları arasındaydı. Ancak Los Angeles’ta koronavirüse bağlı ölümlerin 11 bini geçmesi festivali iptal kararına zorladı. Sundance Film Festivali’nin büyük bölümü çevrimiçi olarak düzenlenecek.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖL sınav tarihleri nedir 2021, kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınavları ne zaman?

AÖL sınav tarihleri nedir 2021, kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınavları ne zaman?

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Yasaklar ne zaman kalkacak, bitti mi 2021? Sokağa çıkma yasağı var mı, devam edecek mi, hafta sonu ve hafta içi yasak saatleri neler?

Yasaklar ne zaman kalkacak, bitti mi 2021? Sokağa çıkma yasağı var mı, devam edecek mi, hafta sonu ve hafta içi yasak saatleri neler?

Sıradaki Haber