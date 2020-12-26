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26.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Süreyya Operası Beste Yarışması

Kadıköy Belediyesi’nin Türk bestecilerini yeni eserler yaratmaya özendirmek amacıyla düzenlediği Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması’nın beşincisi ilan edildi. Keman-piyano eseri üzerine düzenlenen yarışmaya son katılım tarihi ise 13 Eylül 2021

Süreyya Operası Beste Yarışması

36 yaşından gün almamış Türkiye’den bestecilere açık olan yarışma çok sesli evrensel müzik dilinde, özgün telif eserler yaratılmasına, böylelikle yerli müzik eserleri repertuvarının zenginleşmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Yarışmada keman ve piyano için bestelenen eserlerin 14-18 dakikayla sınırlı olması ve kompozisyonlarda ülkenin geleneksel ses duyarlılığından esinlenmeler, işlemeler veya yansımalar içeren özgün bir çalışma olması şartı aranıyor.

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