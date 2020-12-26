Süreyya Operası Beste Yarışması

36 yaşından gün almamış Türkiye’den bestecilere açık olan yarışma çok sesli evrensel müzik dilinde, özgün telif eserler yaratılmasına, böylelikle yerli müzik eserleri repertuvarının zenginleşmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Yarışmada keman ve piyano için bestelenen eserlerin 14-18 dakikayla sınırlı olması ve kompozisyonlarda ülkenin geleneksel ses duyarlılığından esinlenmeler, işlemeler veya yansımalar içeren özgün bir çalışma olması şartı aranıyor.



