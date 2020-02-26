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26.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Talat Halman Ödülleri verildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2014 yılında yaşamını kaybeden Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü, Salon İKSV’de düzenlenen bir törenle önceki akşam sahiplerine verildi.

Talat Halman Ödülleri verildi

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve seçici kurul üyelerinin de katıldığı törende, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından verilen 20 bin TL değerindeki 2019 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün sahipleri Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan tarafından açıklandı. Mathias Enard’ın Fransızca aslından çevirdiği eseri “Pusula” ile Ebru Erbaş ve Leonid Nikolayevic Andreyev’in Rusça aslından çevirdiği eseri “Kızıl Kahkaha” ile Kamil Kayhan Yükseler’e ödülleri İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından sunuldu. 

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