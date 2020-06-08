Tanae'den Türkiye'ye mesaj var

Birçok ülkede gördüğü ilginin yanı sıra Türk dinleyicisinin de dikkatini çeken ve Türkiye Viral listelerinde uzun süre yer alan sanatçı,Listen şarkısı ve Türkiye ile ilgili düşüncelerini şu şekilde dile getiriyor:''Listen, bu zamana kadar en çok sevdiğim şarkılardan biri oldu ve şarkıyı duyduğum an da aklıma birçok fikir gelmeye başladı. Bir insanın yarını düşünmeden ve anda kalarak bir ilişki yaşayabileceği gerçeğini anlatmak istedim. Ev yapımı bir klip çektiğim ve izleyici ile buluşturabildiğim için de çok mutluyum. Kendi imkanlarımla ilk defa böyle bir çalışma denedim ve sonucundan gurur duyuyorum. Türkiye'den çok dinleyicim ve takipçim var. Türkiye'yi gerçekten çok merak ediyorum. Ekibimle Nisan ayında gelmeyi planlamıştık fakat COVID-19 nedeniyle seyahatimizi iptal etmek zorunda kaldık. Gezmek ve görmek istediğim birçok yer var Türkiye'de. Her şey normale döner dönmez, Türkiye'yi ziyaret etmek ve konser vererek Türk dinleyicisi ile buluşmak için sabırsızlanıyorum. ''

Sözleri Yannick Lemoine ve Tanaë'ye, bestesi Tanaë ve Pierre Emmanuel Freson'a ait olan projenin prodüktörlüğünü ise Manu Freson üstleniyor. Yeni şarkısı Listen için dinleyicileriyle bir de klip çalışması paylaşan Tanaë, tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 döneminde, ev çekimleri ile yarattığı klibinde Arnaud Perrier ile birlikte klibi tamamladı. Tanaë'nin yeni şarkısı Listen ve klibi, 29 Mayıs tarihinde tüm dijital platformlarda yayınlandı.