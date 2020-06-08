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08.06.2020 - 07:00 | | İSTANBUL AA

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi açıldı

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, düzenlenen törenle dün hizmete açıldı.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla “Beyoğlu Kültür Yolu Projesi” kapsamında gerçekleştirilen açılış programı, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu’nun müzik dinletisi ve projeyi anlatan filmin izlenmesiyle başladı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 35 günlük kısa bir sürede restorasyonu tamamladıklarını belirterek, “Burada bizim 110 kişilik bir tiyatro salonumuz var. Yine  yanılmıyorsam 97 kişilik bir cep sinemamız var. Burada gündüzleri çocuklar içinçocuk filmleri sergilenecek. Akşamları da kısa metrajlı sanat filmlerine ağırlık  vereceğiz. Çok amaçlı 140 metrekarelik bir salonumuz da var. Burada özellikle  galerilere, sergilere, girişimcilere, sanatçılara ev sahipliği yapacağız. İki  tane de ayrı küçük salonumuz var. İnşallah söz verdiğimiz gibi yıl sonuna kadar  Galata Kültür Projesi’ni tamamlayacağız” dedi. Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, eşi Pervin Ersoy ve beraberindekiler kültür merkezinin açılışını yaparak, Devrim Erbil’in İstanbul temalı resim sergisini gezdi. Açılış programına kültür ve sanat camiasından pek çok isim katıldı.

‘Galata Kulesi 15 Eylül’de hizmette’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şöyle devam etti: “Galata Kulesi için projeyi tamamladık. Haziran sonuna kadar restorasyon ihalesini tamamlıyoruz, 15 Eylül’de hizmete alacağız. Mısır Apartmanı çok değerli şairimiz, İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un son dönemini geçirdiği ve vefat ettiği daireyi, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi haline getiriyoruz. İnşallah 27 Aralık’ta vefat ettiği günde açılışını gerçekleştireceğiz.”

 

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