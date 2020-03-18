Tepki, köklerine geri döndü

Tarzıyla fark yaratan, unutulmaz şarkılara imza atan başarılı rapper, oldschool sound'ları yeni HipHop anlayışında harmanladığı “212” albümü ile köklerine geri dönüyor. Yıllar önce bir göz odada müzik yapmaya başlayan ve yıllar içinde geniş kitlelere ulaşan Tepki, geri dönüş albümüyle hayatını, sokakları, yokluğu ve gettoyu anlatıyor. Albümde sanatçıya, düetleriyle Uzi, Motive ve Ruby eşlik ederken, prodüktör koltuğunda Uğur Öztürk, Segah ve Glam işbirliği yer alıyor. Tepki'nin “Ghetto” isimli şarkısına çekilen iddialı klibi, büyük ses getireceğe benziyor.