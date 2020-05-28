MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Tepki'den iki single birden
ABONE OL
28.05.2020 - 14:31 |

Tepki'den iki single birden

Covid-19 virüsü ile birlikte hayatımıza giren karantina döneminin 7. Günü’nde Rota, Motive ve Aspova'yla stüdyoda bir araya gelen Tepki “7. Gün” isimli şarkıda toplumsal konulara ışık tutuyor. Tepki'nin yer aldığı bir diğer şarkı ise Aspova'yla birlikte kaydettikleri “Sür”. Yaz mevsimine “merhaba” dediğimiz bugünlerde “Sür” istikameti ışıklı caddelere çeviriyor.

Tepki'den iki single birden

"Sür” şarkısını animasyon video ile taçlandıran sanatçı, klipte Aspova ile birlikte birbirinden farklı maceralara yelken açıyor. Klibin illüstrasyon çizimlerinde Asya Köksalözkan, animasyonlarında ise Tepki’nin imzası bulunmakta.

Oyuncu Begüm Öner'den 'Corona virüs utansın!' paylaşımıSon dönemde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini güldüren Begüm Öner, eğlenceli videolarına bir yenisini daha ekledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kabine toplantısı saat kaçta ve ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs'ta saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine toplantısı saat kaçta ve ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs'ta saat kaçta açıklama yapacak?

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Adana'da etkinlik pişmanlıktan faydalanan FETÖ'cü sanığa hapis

Adana'da etkinlik pişmanlıktan faydalanan FETÖ'cü sanığa hapis

Sıradaki Haber