Tepki'den iki single birden

Covid-19 virüsü ile birlikte hayatımıza giren karantina döneminin 7. Günü’nde Rota, Motive ve Aspova'yla stüdyoda bir araya gelen Tepki “7. Gün” isimli şarkıda toplumsal konulara ışık tutuyor. Tepki'nin yer aldığı bir diğer şarkı ise Aspova'yla birlikte kaydettikleri “Sür”. Yaz mevsimine “merhaba” dediğimiz bugünlerde “Sür” istikameti ışıklı caddelere çeviriyor.
"Sür” şarkısını animasyon video ile taçlandıran sanatçı, klipte Aspova ile birlikte birbirinden farklı maceralara yelken açıyor. Klibin illüstrasyon çizimlerinde Asya Köksalözkan, animasyonlarında ise Tepki’nin imzası bulunmakta.