The Brooklyn Museum 12 eserini satıyor

Artnews’ta yer alan habere göre New York’taki The Brooklyn Museum, koleksiyonunun bakımını finanse etmek için 12 eserini Christie’s Müzayede Evi aracılığıyla satışa çıkardı.



Aralarında Alman ressam Lucas Cranach the Elder’ın “Lucretia”sının ve Fransız ressam Camille Corot’un “Italienne Debout Tenant Une Cruches” isimli tablosunun da yer aldığı 12 eser, müzayede evinin 1-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek “Old Masters and European Art” satışında çevrimiçi olarak açık artırmaya sunulacak. Müzayede evi yetkilileri, 12 eserin toplam satışının 2.3 milyon dolar ile 3.5 milyon dolar arasında olacağını tahmin ediyor.