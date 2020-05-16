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16.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Tıp öğrencilerine tiyatro hediyesi

Anadolu Efes, koronavirüs sebebiyle kapalı olan özel tiyatrolara katkı sağlamak için Tiyatro Kooperatifi tarafından başlatılan “Bizde Yerin Ayrı” kampanyası kapsamında kurumsal destek veren ilk şirket oldu. Dayanışma Birlikte Güzel diyen Anadolu Efes, kampanya kapsamında aldığı 1000 gösterim kartını tıp öğrencilerine hediye ediyor.

Tıp öğrencilerine tiyatro hediyesi

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, “1987’den bu yana kültür sanata kesintisiz destek veriyoruz. Amacımız Türkiye’nin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak. COVID-19 sürecinde birçok sektörde olduğu gibi kültür sanat alanında da zor günler yaşanıyor. Anadolu Efes olarak bu belirsiz ve zorlayıcı dönemde de tiyatrolarımızın yanında olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda Bizde Yerin Ayrı kampanyasından 1000 gösterim kartı alarak bunları COVID-19 sürecinde aktif çalışmalar yapan Türk Tıp Öğrencileri Birliği’ne hediye ediyoruz. Buna vesile oldukları için Tiyatro Kooperatifi’ne teşekkür ediyor, sahnelerin yeniden açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

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