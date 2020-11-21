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21.11.2020 - 07:00 |

Tiyatro festivalinin programı güncellendi

24. İstanbul Tiyatro Festivali’nin fiziki gösterilerinin programı salgın tedbirleri sebebiyle güncellendi. Hem fiziki hem de çevrimiçi performanslarla izleyiciyle buluşmaya devam eden festivalde fiziki gösterimlerde bazı güncellemeler yapıldı ve online.iksv.org adresinden takip edilebilen çevrimiçi programın gösterim tarihi 14 Aralık’a kadar uzatıldı

Tiyatro festivalinin programı güncellendi

Festival kapsamında izleyiciyle buluşacak “İfigenya”, “Kısa Oyunlar / Mekânlar 3” oyunları ve “İyi ki Yapmışım” belgeseli tedbirler nedeniyle iptal edildi. Festivalin güncellenen yeni takvimine İKSV’nin web sitesinden ulaşılabilir.
l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

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