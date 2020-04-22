‘Tom ve Jerry’nin yönetmenine veda

Deadline’da yer alan habere göre Deitch’in yayıncısı Pert Himmel, yönetmenin ölümünün “Beklenmedik bir şekilde” olduğunu belirtti. Tam ismi Eugene Merrill Deitch olan Gene, 1924 yılında ABD’nin Chicago kentinde dünyaya geldi. 1955 yılında animasyon üzerine çalışmaya başlayan Deitch, Terretoons Animasyon Stüdyoları’nda yaratıcı yönetmen olarak çalışmaya başladı. 1958 senesinde “Sidney’s Family Tree” adlı animasyon filmiyle Oscar’a aday gösterildi. Deitch, 1958 senesinin ağustos ayında Terretoons’tan kovuldu ve ardından Gene Deitch Associates Inc. adını taşıyan kendi stüdyosunu kurdu.



Birçok ödül aldı



1961 yılında ise “Munro” adlı kısa animasyon filmiyle Akademi’nin En İyi Kısa Animasyon Filmi Ödülü’nü aldı. Bu ödül Akademi Ödülleri tarihinde ABD dışında çekilen ilk Oscar ödüllü kısa animasyon oldu. Deitch, 1961 ile 1962 yılları arasında ise “Tom ve Jerry”nin 13 bölümünü yönetti. Ayrıca Deitch, “Tom Terrific” ve “Nudnik” ismindeki animasyon filmleriyle ve “Temel Reis”i yaratmasıyla da biliniyor. 1960 ile 1963 yılları arasında da Deitch, King Features ile “Temel Reis çizgi filmlerini yönetti. Deitch, 2004 yılında hayatı boyunca çizgi film dünyasına olan katkıları nedeniyle Winsor McCay Ödülü ile onurlandırıldı.



