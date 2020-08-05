Trendeki Yabancı'nın yeni sayısı yayında

Sally Rooney’den “Renk ve Işık”, Peyami Safa'nın daha önce yayımlanmamış öyküsü “Enfiye Kutusu”, Zeynep Kaçar’dan “Türbansız” ve Bahadır Cüneyt Yalçın’dan “Bomba” bu sayıda seni bekliyor!

Zeynep Kaçar, Cem Tunçer, Peyami Safa, Zeynep Tuğçe Karadağ, İlay Bilgili, Göktuğ Canbaba, Bahadır Cüneyt Yalçın, Bülent Ayyıldız, Murat S. Dural, Hakan Toker, Sally Rooney, Aylin Sökmen, Hakan Sipahioğlu, Rachel Reeher, Ben Segal, Zeynep Kahraman Füzün, Nilüfer Altunkaya, Erin Lyndal Martin, Ayşem Dur, Haden Öz öyküleriyle #TrendekiYabancı’nın ağustos sayısında.