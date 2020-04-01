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01.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Tribeca Film Festivali online yapılacak

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tribeca Film Festivali online olarak düzenlenecek. Tribeca Film Festivali’nin kurucularından Jane Rosenthal, sanal festivalin çok yakında izleyicilerle buluşacağını açıkladı.

Tribeca Film Festivali online yapılacak

2002 yılında Jane Rosenthal, Robert De Niro ve Craig Hatkoff tarafından kurulan ve her geçen yıl daha önemli filmlere ev sahipliği yaparak prestijini git gide artıran Tribeca Film Festivali‘nin bu yıl 15-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyordu. Rosenthal ve ekibi, bu yılki festivali online olarak gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Rosenthal, ABC News’te görev alan gazeteci Rebecca Jarvis’e gönderdiği videoda, ekibiyle birlikte evlerinden toplantılar yapmaya devam ettiklerini ve sanal bir festivalin çok yakında resmi olarak duyurulacağını açıkladı.

Rosenthal’ın “sanal festival” derken tam olarak neyi kastettiği bilinmiyor. Ertelenmeden önce 33 ülkeden 115 filme ev sahipliği yapacağı açıklanan Tribeca Film Festivali’nin programındaki tüm filmleri mi yoksa bir bölümünü mü online göstereceği henüz belli değil. 

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