TRT Müzik ile caz festivali evlere geliyor

TRT Müzik, caz severler için muhteşem bir konserler serisini ekrana getiriyor. Dünyanın önde gelen caz yıldızlarının katılımıyla geçen yıl 26-29 Eylül günlerinde tarihi Kızıl Kule Meydanı’nda gerçekleştirilen “16. Alanya Uluslararası Caz Günleri” 5 Haziran Cuma saat 23.45’te TRT Müzik’te izleyenlerin beğenisine sunulacak.

Konserler serisinin ilk bölümünde, Türkiye’nin tek kadın neyzeni Burcu Karadağ’a, piyanoda caz sahnesinin önemli isimlerinden Baki Duyarlar eşlik edecek. Karadağ, nefesiyle yeniden hayat verdiği geleneksel Anadolu Ezgileri ile caz yaklaşımını bir araya getiren “Ethno Jazz Project” ile evlere konuk olacak.

Gönüllerde taht kuran isimler pazar günü TRT Müzik’te

Bir ömre sığmayan hatıralar, izleyenleri geçmişe yolculuğa çıkaran isimler TRT Müzik’in eşsiz arşivi ile ekranlara gelmeye devam ediyor. “Arşivden” programının pazar günkü konuğu Cem Karaca olacak. Siyah beyaz görüntülerden başlayıp, Cem Karaca’nın son zamanlarına kadarki kayıtların ekrana geleceği programda, Cem Karaca ile Barış Manço’nun unutulmaz düeti de yer alıyor. “Arşivden” programı 7 Haziran Pazar 19.45’te TRT Müzik’te.

Ümit Besen canlı performansıyla hatıraları canlandıracak

Bir döneme damgasını vuran sevilen sanatçı Ümit Besen’in kendi performansıyla icra ettiği program “Anılarla Ümit Besen” 7 Haziran Pazar saat 24.00’te TRT Müzik ekranında sevenleriyle buluşacak.