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24.11.2020 - 07:00 |

Türk sanatçıya Paris’ten üçüncülük ödülü geldi

Gökçe Çakır Ercan, 158 ülkeden 6 bin 400 fotoğrafçının katılımıyla Paris’te gerçekleşen Profesyonel Fotoğrafçılar Avrupa Topluluğu’nun WPE Awards International Photography-2020 Yılı Final Yarışması’nda Fotomanipülasyon kategorisinde üçüncü olarak gümüş madalya kazandı.

Türk sanatçıya Paris’ten üçüncülük ödülü geldi

Gökçe Çakır Ercan geçen yıl da 117 bin 500 fotoğrafçıya ait 418 bin fotoğrafın katılımıyla birçok kategoride gerçekleşen 35. Awards- Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda derece alarak dünya sıralamasında İlk 300 Kavramsal Fotoğraf Fotoğrafçısı arasına girmeyi başardı.

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