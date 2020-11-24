Türk sanatçıya Paris’ten üçüncülük ödülü geldi

Gökçe Çakır Ercan geçen yıl da 117 bin 500 fotoğrafçıya ait 418 bin fotoğrafın katılımıyla birçok kategoride gerçekleşen 35. Awards- Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda derece alarak dünya sıralamasında İlk 300 Kavramsal Fotoğraf Fotoğrafçısı arasına girmeyi başardı.