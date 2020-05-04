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04.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Türk sinemasının hafızası yayında

Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi bünyesinde yürütülen Türkiye Sineması Görsel Hafıza Projesi’nin 15 yıllık arşivi çevrimiçi erişime açıldı.

Türk sinemasının hafızası yayında

Türkiye sinemasının farklı alanlarına emek veren kişilerle yapılan bir sözlü tarih çalışması olarak tasarlanan proje kapsamında bugüne kadar toplam 75 sinemacıyla uzun soluklu söyleşiler gerçekleştirildi. Kayıt altına alınan ve kurgulanan bu söyleşiler, 25 farklı DVD’de toplandı. Görsel Hafıza Projesi arşivinde Memduh Ün, Tunç Başaran, Tomris Giritlioğlu, Safa Önal, Duygu Sağıroğlu gibi usta yönetmenler; Vedat Türkali gibi senaryolarıyla dikkat çekmiş isimler; Filiz Akın, Tuncel Kurtiz, Lale Belkıs, İzzet Günay, Fikret Hakan gibi oyuncular; Giovanni Scognamillo, Nijat Özön ve Rekin Teksoy gibi sinema tarihçileriyle yapılmış sohbetler yer alıyor. 

Hasta yatağını gemi yapıp, ‘Titanic’ ile stres attılarAntalya’da aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, kullanım dışı hasta yatağının üzerinde ‘Titanic’ filminin sarılma sahnesini canlandırarak stres attı. Mesai saati dışında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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