Türkiye’den Kiev’e çağdaş sanat hattı

Bedri Baykam’ın küratörlüğünde 26 Türk sanatçının yer aldığı “Türkiye’den Çağdaş Sanat” sergisi önceki akşam Kiev’deki Ukrayna Ulusal Sanat Akademisi Modern Araştırma Enstütüsü’nde düzenlenen açılışla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Açılışa Türkiye Cumhuriyeti Ukrayna Büyükelçisi Yağmur Ahmet Gültepe, Bedri Baykam, Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, sergide eserleri bulunan 11 sanatçı, birçok gazeteci ve sanat eleştirmeni katıldı.



‘Büyük mutluluk’



Serginin açılış konuşmasını yapan Ukrayna Büyükelçisi Yağmur Ahmet Gültepe “Türk çağdaş sanatının en seçkin temsilcilerinin eserlerinin sergilendiği bu çalışma bizler için çok büyük bir mutluluk. İnanıyorum ki bu sergi sayesinde Türk insanı ve Ukrayna insanı bir adım daha yaklaşmış olacak” dedi.



Bedri Baykam ise şunları söyledi: “Ticari, edebi, diplomatik alanda bu kadar yoğun ilişkilere sahip olan Ukrayna ile Türkiye arasında çağdaş sanat hattı açmak istedik. Güneyden, doğu ülkelerinden, dünyanın farklı yerlerinden yükselen sanatın, en az çağdaş Batı sanatı kadar değerli olduğunu yıllardır anlatan bir insanım. Bu savaşı vermeye başlayalı 36 yıl oldu. Dolayısıyla Kiev’de böyle bir sergiyi yapmak benim için ayrıca değerli.”



Serginin kataloğunda sunuş yazısı yer alan sanat eleştirmeni Hasan Bülent Kahraman ise Türkiye ve Ukrayna arasındaki kültürel benzerliklere dikkati çekti. Kahraman, “Bu yakınlıkların önemli bir bölümü, hiç kuşku yok ki çağdaş sanat alanında. Bu serginin iki ülke arasında sanat alanında bir yakınlaşmanın başlangıcı olmasını diliyorum” dedi.



‘Hepsi birbirinden heyecanlı’



Sergide “Parallel Process” isimli çalışmasıyla katılan Bünyamin Özgültekin, “Çok önemli bir sergi. Zaten gelen izleyicilerin ilgisinden de bunu görüyoruz” dedi.



“Six-eyed Alexander” isimli heykeli Kiev’de sergilenen Genco Gülan ise, “Dev bir kadro ve böyle bir ekiple sergide bulunduğum için çok mutluyum. Burası önemli bir kültürel merkez. Bir sanat şehrinde sanat yapıtlarımızla bulunuyoruz” diye konuştu.



“Goddess of Swings” adlı enstalasyonu ile yer alan Suzan Batu da, “Bütün sanatçılar ve işler inanılmaz enerjik. Bedri Bey sanatçı gözüyle seçti bütün işleri. Hepsi birbiriyle ilişki içinde. Hepsi birbirinden heyecanlı” ifadelerini kullandı.



Üç kuşağın eserleri



Piramid Sanat’ın bir buçuk yıllık çalışması sonucunda ortaya çıkan “Türkiye’den Çağdaş Sanat” sergisi üç jenerasyonu kapsayan Türk sanatçıların eserlerinden oluşuyor. Ziyaretçiler, çalışmalarda Türk çağdaş sanatının 1980 sonrasında gelişen zengin teknik ve farklı stil varyasyonlarını görebilecek. Baykam, 15 Mart’a kadar devam edecek serginin ardından önümüzdeki günlerde Piramid Sanat’ta da “Ukrayna’dan Çağdaş Sanat” başlıklı bir sergi projeleri olduğunu belirtti.