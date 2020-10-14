MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Türkiye’nin asi kızları
ABONE OL
14.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Türkiye’nin asi kızları

İlk iki kitabı haftalarca çok satanlar listelerinde kalan “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler” macerası bu defa Türkiye’den hikâyelerle, farklı mesleklerden ve farklı yaşlarda kadınların başarı öyküleriyle kaldığı yerden devam ediyor. 100 asi kadının, illüstrasyonlarla renklenmiş hayatlarını anlatan “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler” 11 Ekim’de hep kitap etiketiyle raflarda yerini aldı.

Türkiye’nin asi kızları

Kitapta doktorlar, öğretmenler, mucitler, sporcular, yazarlar, savaş kahramanları, bilim insanları yer alıyor. Aralarında Müzeyyen Senar, Nene Hatun, Ayşen Gruda, Leylâ Erbil, Ümmiye Koçak, Canan Dağdeviren gibi isimlerin de olduğu Türkiye’nin her yerinden, her köşesinden 100 olağanüstü kadının hikâyesi çocuklara aktarılıyor. Kimi toplumsal önyargıları yıkmış kimi fiziksel engellerin üstesinden gelmiş kadınlar kitabın başkarakteri. “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler - Türkiye’den 100 Olağanüstü Kadının Masalı”nı Ayşegül Gürsel ve Ümran Özbalcı hazırladı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Kansere bağlı ölümler artacak’ uyarısı

‘Kansere bağlı ölümler artacak’ uyarısı

SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Boğaziçi’nden Afrika’da yoksullukla mücadeleye destek

Boğaziçi’nden Afrika’da yoksullukla mücadeleye destek

Sıradaki Haber