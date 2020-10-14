Türkiye’nin asi kızları

Kitapta doktorlar, öğretmenler, mucitler, sporcular, yazarlar, savaş kahramanları, bilim insanları yer alıyor. Aralarında Müzeyyen Senar, Nene Hatun, Ayşen Gruda, Leylâ Erbil, Ümmiye Koçak, Canan Dağdeviren gibi isimlerin de olduğu Türkiye’nin her yerinden, her köşesinden 100 olağanüstü kadının hikâyesi çocuklara aktarılıyor. Kimi toplumsal önyargıları yıkmış kimi fiziksel engellerin üstesinden gelmiş kadınlar kitabın başkarakteri. “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler - Türkiye’den 100 Olağanüstü Kadının Masalı”nı Ayşegül Gürsel ve Ümran Özbalcı hazırladı.



