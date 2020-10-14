14.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Türkiye’nin asi kızları
İlk iki kitabı haftalarca çok satanlar listelerinde kalan “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler” macerası bu defa Türkiye’den hikâyelerle, farklı mesleklerden ve farklı yaşlarda kadınların başarı öyküleriyle kaldığı yerden devam ediyor. 100 asi kadının, illüstrasyonlarla renklenmiş hayatlarını anlatan “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler” 11 Ekim’de hep kitap etiketiyle raflarda yerini aldı.
Kitapta doktorlar, öğretmenler, mucitler, sporcular, yazarlar, savaş kahramanları, bilim insanları yer alıyor. Aralarında Müzeyyen Senar, Nene Hatun, Ayşen Gruda, Leylâ Erbil, Ümmiye Koçak, Canan Dağdeviren gibi isimlerin de olduğu Türkiye’nin her yerinden, her köşesinden 100 olağanüstü kadının hikâyesi çocuklara aktarılıyor. Kimi toplumsal önyargıları yıkmış kimi fiziksel engellerin üstesinden gelmiş kadınlar kitabın başkarakteri. “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler - Türkiye’den 100 Olağanüstü Kadının Masalı”nı Ayşegül Gürsel ve Ümran Özbalcı hazırladı.