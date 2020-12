Türkiye'nin ilk "Sanat Pazaryeri" açıldı

Türkiye’nin önde gelen sanat ve etkinlik alanlarından UNIQ Expo, ilk sanat kuluçka merkezi olan McArt.ist Art Incubation Center ve sanat yatırımlarının önde gelen kurumlarından TTLC Sanat Danışmanlığı iş birliğiyle çağdaş sanat alanında eser üreten sanatçıları bir araya getiren Art.Ist Sauna; sanatçılar, koleksiyonerler, iş insanları, sponsorlar ve davetlilerin katılımıyla 21 Aralık Pazartesi günü kapılarını açtı.

Eyüboğlu: “Hedefimiz sanat ortamının sürdürülebilirliğine ve erişilebilirliğine katkı sağlamak”

Yeni nesil kültür-sanat ve yaşam merkezi UNIQ İstanbul’un içinde yer alan UNIQ Expo’nun kurucusu Alper Eyüboğlu, daha geniş kitleleri sanatla buluşturma hedefiyle yola çıktıklarını belirtti. Sanatın belirli bir elit kesime hitap eden bir alan olarak öngörüldüğünü dile getiren Eyüboğlu, “Türkiye'de sanatseverler maddiyatın yanı sıra zaman ve mekan eksikliği gibi nedenlerle sanat eserlerine ulaşmakta zorluk yaşıyorlar. Sanatın birleştirici gücünün daha çok hissedilmesi için Türkiye’de ilk defa 1500 m2 bir alanda erişilebilir sanat konsepti ile bir sanat pazaryeri meydana getirdik. Sanatın her alanında yarattığı değerleri ile toplumun tüm katmanlarını kucaklayacak yeni bir kanal olabilmeyi amaçladığımız Art.Ist Sauna projesinde sadece sanat ortamının sürdürülebilirliğine ve erişilebilirliğe katkı sağlamak istiyoruz.” dedi. Bu konseptin farklı kurgularının yurt dışında galeri ya da sanat inisiyatifi şeklinde yer aldığını aktaran Alper Eyüboğlu, hem yerleşik fiziksel mekanda hem de aynı zamanda çevrimiçi yapıda yansımasını gerçekleştiren Art.Ist Sauna’nın dünyada bir örneğinin olmadığını vurguladı. Eyüboğlu son olarak, 21 Aralık’ı açılış tarihi seçmelerinin en büyük nedenlerinden birinin de iyilik, bolluk ve bereketin de dillendiği, kültürel mirasımıza ait eski Türklerin yılbaşı olarak kutladığı ve aynı zamanda en uzun gecenin yaşandığı özel bir gün olmasından kaynaklı olduğunu sözlerine ekledi.

UNIQ Expo Kurucusu Alper Eyüboğlu, TTLC Sanat Danışmanlığı Kurucusu Dr. Gizem Pamukçu Tatlıcı ve McArt.ist Art Incubation Center Kurucusu Dr. Cem Bülent Ünal ortaklığı ile hayata geçirilen ve farklı disiplinlerden sanat yapıtlarını bir araya getiren Art.Ist Sauna, “erişilebilir sanat” konseptiyle başta sanata yön veren kişi ve kurumlar, çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun her kesiminden sanatseveri buluşturuyor. ‘Korona Günlükleri’ temalı McArt Awards 2020 Çağdaş Sanat Yarışması’nı kazanan sanatçıların eserlerinden oluşan sergi ile ziyarete açılan Art.Ist Sauna, birbirinde farklı sergi ve etkinliklerle 12 ay boyunca gezilebilecek. İlk ‘Sanat Pazaryeri’ resim, heykel, fotoğraf, dijital sanat, endüstriyel tasarım, seramik, cam, dokuma, karikatür, animasyon, performans ve sokak sanatı gibi sanatın her alanından eser barındırıyor. Art.Ist Sauna’da 1.000 TL ve üzeri fiyatlarla her bütçeye uygun eserler yer alıyor. Yıl boyunca birbirinden farklı etkinliklerle sanatseverleri ağırlayacak olan Art.Ist Sauna’da sanata dokunan her alandaki uzman kişilerden söyleşiler, işin mutfağında sanat tarihi eğitimleri, atölyeler, kısa filmler, bağımsız gösteriler ve koleksiyonerlik gibi özgün eğitimler de yer alacak. Birçok sergiye ev sahipliği yapacak olan Sanat Pazaryeri’nde düzenli olarak değişecek eserler ile dolaşım sağlanacak.

Art.Ist Sauna’nın Destekçileri Sanata Değer Katıyor

Art.Ist Sauna, yapı çalışmalarında ve malzeme tedarikinde Ege Yapı, taşımacılık kapsamında Borusan Lojistik, eser sigortalamasında Gulf Sigorta, kurumsal içeriklerde Hopi ve Bretz Mobilya, teknoloji bağlamında Arçelik, kahve tedarikinde Forte Blend, dezenfektan tedarikinde ise TGA Medikal sponsorluğu ile gerçekleştiriliyor. İletişim çalışmalarında ise Manifesto tarafından destekleniyor.

Sergi alanında kütüphane deneyimi…

Yıl boyunca birçok sanat etkinliğine sahne olacak Art.Ist Sauna’da sergilenen eserlerin yanı sıra sanat tarihi ile ilgili kitapların, dergilerin, belgelerin bir araya toplandığı binden fazla doküman ve kitaptan oluşan bir kütüphane de yer alacak. Sanatseverler ilgilendikleri kitapları bu kütüphanede inceleyerek keyifli vakit geçirebilecekler.

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne uygun olarak faaliyet gösteren Art.Ist Sauna’da etkinlik alanına güncel alınmış HES kodu ile ateş ölçümü yapıldıktan sonra giriş yapılabiliyor. Doğal hava sirkülasyonu ile 5 metrelik yüksek tavanı sayesinde ferah bir ortam sunan alana aynı anda 300 kişi alınabiliyor. Hafta içi her gün 12.00 ile 19.00 saatleri arasında açık kalacak olan Art.Ist Sauna, İstanbul Maslak’taki UNIQ Expo’da yıl boyuncu ücretsiz olarak sanatseverleri bekliyor.