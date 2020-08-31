MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri "Uç Artık" tüm dijital platformlarda
ABONE OL
31.08.2020 - 15:48 |

"Uç Artık" tüm dijital platformlarda

Gökçe Güzel ve Bora Tosun’un çıktıkları müzikal yolculuğuklarındaki ilk EP’si “Uç Artık” Gökhan Türkmen’in sahibi olduğu GTR Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı. İsmini Etgar Keret’in kitabından alan Uç Artık şarkısıyla aynı ismi taşıyan EP elektronik alt yapılı şarkılardan oluşuyor.

"Uç Artık" tüm dijital platformlarda

1999 yılından bu yana biriktirdiği şarkılarını dinleyiciye aynı samimiyette ulaştırmak  ve bu hikayelerde kendilerinden bir şeyler bulabilmelerini sağlamak üzere paylaşma yolundaki müzisyen,Bora Tosun ile aranjör koltuğuna da geçti.

EP’de yer alan şarkılar deep house alt yapı üzerine  akustik gitar, elektrik gitar, analog synthesizer’lar ve perküsyon ağırlıklı bir düzenlemeye sahip.

EP’nin ilk video’su aşkın mahkumiyetinden kurtulan birinin geride bıraktıklarına sitemli bir söylemini anlatan şarkı Liman’a çekildi. Liman’ın klip çekimleri yönetmen Gökhan Göktaş tarafından Gökçeada’da gerçekleşti.

 

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fulya Afacan kimdir, kaç yaşında ve kaç kilo? Aslen nereli?

Fulya Afacan kimdir, kaç yaşında ve kaç kilo? Aslen nereli?

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

İsrail'den gizli görüşme itirafı

İsrail'den gizli görüşme itirafı

Samsun'da, kadınların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı

Samsun'da, kadınların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı

Sıradaki Haber