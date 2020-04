UNESCO’nun ilk resmi Sanat Günü kutlaması

Bedri Baykam’ın girişimleriyle sekiz senedir dünyanın her yerinde hem toplum hem de önde gelen müze ve galeriler tarafından 15 Nisan’da kutlanan Dünya Sanat Günü, bu yıl ilk defa Uluslararası UNESCO Günleri’nden biri olarak kutlanacak. Leonardo da Vinci’nin doğum gününde gerçekleştirilen Dünya Sanat Günü’nün, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği dünya başkanı Bedri Baykam’ın girişimiyle oldu. 15 ay süren görüşmeler ve UNESCO toplantıları sonucunda 2019’un Kasım ayında UNESCO Genel Konferansı’nda resmi olarak bu karar ilan edilmişti. Bedri Baykam ise bu süreci Milliyet’e anlattı:



Baykam Milliyet’e anlattı

“2011’de Meksika’da düzenlenen 17. Dünya Sanat Birlikleri Genel Kurulu’nda Türkiye temsilcisi ve UPSD Başkanı olarak, Leonardo da Vinci’nin doğum günü 15 Nisan’ı, UPSD olarak aldığımız bir kararla Dünya Sanat Günü olarak önermiştik ve oy birliği ile kabul edilmişti. 2015’te ben bu uluslararası örgütün dünya başkanı seçildikten sonra, 2018’de bugünün UNESCO dünya resmi günü ilan edilmesi için genel direktöre müracaat ettim. 15 ay boyunca süren görüşmeler ve UNESCO toplantıları sonucunda 2019 Kasım’ında UNESCO Genel Konferansı’nda resmi olarak Uluslararası UNESCO Günleri’nden biri ilan edildi.”

Titanik’ten ilhamla

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği(UPSD), Dünya Sanat Günü kapsamında her sene düzenlediği Dünya Sanat Günü Onur Ödülleri’nin bu yıldan itibaren Wallace Hartley ve Grubu’nun adıyla anmasına karar verdi. Wallace Hartley ve Grubu, 1912 tarihinde 1514 kişinin ölümüyle sonuçlanan Titanik faciasında, dev gemi sulara gömülene kadar vazgeçmeyerek parçalarını çalmaya devam etmişti. Bedri Baykam, bu kararın alınmasını “Türkiye’nin en değerli sanat kurumları, sanatçıları, sanat insanları bu ödülü bugüne kadar kazandılar. Bu sene, Dünya Sanat Günü Ödülleri’ni Wallace Hartley ve Orkestrası’na adıyoruz. Bu orkestra, 1912’deki Titanik faciasında, dev gemi sulara gömülene kadar vazgeçmeden çalmaya devam etmiş, bu olay korkunç dramın unutulmaz anekdotu olarak tarihe geçmişti. Bu tavır, sanata olan eşsiz tutkuyu kanıtlayarak, ‘the show must go on’ sloganının en çarpıcı örneği olarak bize ışık tutuyor” diye anlattı.



Baykam ayrıca, Titanik’in batması, Wallace Hartley ve arkadaşlarının ölümünün de 15 Nisan tarihinde olduğunun da altını çizdi. Dünya Sanat Günü bu yıl online olarak yapılacak ve bu kapsamda gerçekleştirilecek çoğu etkinlik ve ödüller internet üzerinden yapılacak. Dünya Sanat Günü ‘Wallace Hartley’ Onur Ödülleri, UPSD Başkanı Bedri Baykam’ın Instagram hesabından saat 20.00’den itibaren canlı olarak takip edilebilecek.



Sanat devam ediyor

UPSD, Uluslararası UNESCO Günü’ne özel ilk resmi kutlama için hazırladığı 6 dakikalık bir Dünya Sanat Günü mini-belgeselini tüm dünyadaki sanat severlerle paylaşacak. Baykam, “Sanat, tarih boyunca her zor durumda, ister savaş, ister ekonomik kriz olsun hep ayakta kalmaya devam etti, bugün de aynı kararlılıkla bu korona krizi döneminde dünya sanatçıları yollarına devam ediyorlar” diye konuştu.