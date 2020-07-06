Ünlü besteci Ennio Morricone hayatını kaybetti

Ünlü İtalyan besteci Ennio Morricone'nin hayatını kaybettiği açıklandı. İyi, Kötü, Çirkin, Bir Avuç Dolar İçin, Cİnema Paradiso, Bir Zamanlar Amerika'da gibi ünlü filmlerin müziklerine imza atan Oscar ödüllü İtalyan besteci Ennio Morricone, son olarak 2016 yılında Tarantino'nun Hateful Eight filmine yaptığı müziklerle En İyi Film müziği ödülünü kazanmıştı.

Birkaç gün önce düşerek uyluk kemiğini kıran Ennio Morricone, uygulanan tedavilere yanıt veremedi ve 91 yaşında hayata veda etti. Sinema tarihine adını yaptığı film müzikleriyle altın harflerle yazdıran Ennio Morricone için İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da bir başsağlığı mesajı yayınladı.