Uyandığımda Sesim Yoktu sahneye geri dönüyor

Dünyanın birçok ülkesinde kapalı gişe oynayan ve baskı gören kadınların hikayesini konu alan “Uyandığımda Sesim Yoktu” oyunu, pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı gösterimlerine kaldığı yerden devam ediyor. 1 Ekim’den itibaren yeni oyun mekanlarında seyircisinin karşısına çıkacak olan “Uyandığımda Sesim Yoktu”, ilk gösterimini İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın desteğiyle “Haldun Taner Sahnesi”nde yapacak.

Belirlenen oyun tarihleri şöyle:

1 Ekim 2020 Perşembe saat 20:30 - Haldun Taner Sahnesi

13 Ekim – 10 Kasım ve 8 Aralık’ta ise 20:30 - Fişekhane Ana Sahne





Yapımcılığını Bu Yapım’ın üstlendiği ve usta yönetmen Tamer Levent rejisiyle seyircinin karşısına çıkan olan oyun, Burcu Görek ve Dilşad Çelebi’nin performanslarıyla hayat buluyor. “Uyandığımda Sesim Yoktu” modern kadının kafasındaki iç çatışmayı, ikircikli halini, fiziksel, grotesk, epik, dramatik tiyatro yaklaşımlarıyla ve akapella yardımıyla çağdaş bir anlatıma kavuşturuyor. Bir sabah uyandığında annesinin öldüğünü öğrenen Cassandra, annesi için hazırlaması gereken anma konuşması üzerinden içine düştüğü yalnızlıkla birlikte kadına yönelik her türlü baskı ve şiddeti sorgulamaya ve özeleştiri yapmaya başlar. Bastırılmış kişiliğinin yarattığı başkaldırıyla, erkeklerde normal görülen davranışların kadınlarda anormal görülebileceği tepkisini de gösteren oyun; açık bir şekilde baskı gören, örtülü bir baskının içinde kendini bulan, yaşadığı birçok korku ve toplumun ona dayattıklarından dolayı kendini ifade edemeyen, sesleri kısılmış, hırpalanmış, hatta canice öldürülmüş kadınların hakları için yazılmış bir başkaldırı oyunu.

Türkiye’de ilk kez 6 Şubat 2020 tarihinde gösterilen ve Kanada, Birleşik Krallık ve Amerika başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde kapalı gişe oynayan oyun, farkındalık sahibi Kanadalı bir kadının tepkisinin, Türkiye kadınından farklı olmadığının da kanıtı.

Orijinal adıyla “Mouthpiece”, 2016 sezonunda “Toronto Tiyatro Eleştirmenleri” tarafından “Yılın En İyi Kanada Oyunu” seçildi. Oyun, 2017 yılında ise Edinburg Fringe Festivali’nde “En İyi Sahne Performansı” başta olmak üzere pek çok ödülün sahibi oldu.