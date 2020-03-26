‘Uzuner’in kitabına sansür hak ihlalidir’

Kararın, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında “kitabın incelenmesi” talebiyle gönderilen yazı sonrasında alındığı belirtildi. Bunun üzerine bir açıkmala yayınlayan Yayıncılar Birliği şu ifadelere yer verdi: “Yetişkinler için yazılan ve küçüklere yönelik olmayan, bugüne kadar birçok baskı yapmış sanatsal ve edebi eserin müstehcenlik iddiası ile soruşturma konusu olmasının ve muzır neşriyat kabul edilmesinin kabulü mümkün değildir. Türk Ceza Kanunu’nda edebi, sanatsal ve bilimsel eserler hakkında müstehcenlik hükümlerinin uygulanamayacağı açık bir şekilde belirtilmesine rağmen edebi, sanatsal bir eserin muzır neşriyat kabul edilmesi ve hakkında soruşturma başlatılması açık bir hak ihlalidir.”