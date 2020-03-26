26.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
‘Uzuner’in kitabına sansür hak ihlalidir’
Buket Uzuner’in, ilk basımı 34 yıl önce yapılan ve bugüne kadar 19 baskısı yapılan “Ayın En Çıplak Günü” adlı eserinin “18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte” olduğuna, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’nın atadığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından karar verildi.gerç
Kararın, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında “kitabın incelenmesi” talebiyle gönderilen yazı sonrasında alındığı belirtildi. Bunun üzerine bir açıkmala yayınlayan Yayıncılar Birliği şu ifadelere yer verdi: “Yetişkinler için yazılan ve küçüklere yönelik olmayan, bugüne kadar birçok baskı yapmış sanatsal ve edebi eserin müstehcenlik iddiası ile soruşturma konusu olmasının ve muzır neşriyat kabul edilmesinin kabulü mümkün değildir. Türk Ceza Kanunu’nda edebi, sanatsal ve bilimsel eserler hakkında müstehcenlik hükümlerinin uygulanamayacağı açık bir şekilde belirtilmesine rağmen edebi, sanatsal bir eserin muzır neşriyat kabul edilmesi ve hakkında soruşturma başlatılması açık bir hak ihlalidir.”