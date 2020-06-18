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18.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Van Gogh ve Gauguin’in mektubuna 210 bin euro

19’uncu yüzyılın en büyük iki sanatçısı Vincent Van Gogh ve Paul Gauguin’in Fransız genelevlerine ziyaretleri hakkında yazdıkları mektup, önceki Amsterdam’daki Van Gogh Müzesi tarafından 210 bin 600 euro’ya satın alındı.

Van Gogh ve Gauguin’in mektubuna 210 bin euro

The Guardian’da yer alan habere göre daha önce kişisel koleksiyonlarda yer alan yazışmalar, ‘istisnai’ olarak tanımlanıyor. Yazışmalarda iki ressam, çalışmalarının büyük bir sanatsal devrime yol açtığından emin olduklarını iddia ederek Provence, Arles’daki deneyimlerini anlatıyorlar.

1-2 Kasım 1888 tarihli mektupta iki ressam, sanatçı Emile Bernard’a yaşadıkları bir olayı anlatıyorlar. İki isim, Van Gogh tarafından yağlı boyayla tasvir edilen, İkinci Dünya Savaşı sonrasında hasar gördükten sonra yıkılan bir kafe olan Yellow House’da yaşadıklarını anlatıyorlar. Fransızca yazılmış dört sayfalık mektup, Vincent Van Gogh Vakfı tarafından önceki gün Paris’teki Drout Müzayede Evi’nden satın alındı. Mektup, ekim ayında ise Van Gogh Müzesi’nin “Your loving Vincent: Van Gogh’s Greatest Letters” başlıklı sergisinde yer alacak.

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