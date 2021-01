Variety’den ‘duyarsız dil’ özrü

Amerika merkezli Variety dergisi, sinema eleştirmenlerinden Dennis Harvey’in geçen yıl 26 Ocak’ta yayımlanan “Promising Young Woman (Yetenekli Genç Kadın)” film eleştirisinde filmin başrol oyuncusu Carey Mulligan için söylediği sözler için bir yıl sonra özür metni yayımladı. Harvey, yazısında “İyi bir oyuncu olan Mulligan, kuşkusuz bu femme fatale rol için biraz tuhaf bir seçim gibi görünüyor. Filmde Cassie, kötü bir drag gibi giyiniyor ve uzun sarı saçları bile peruk gibi görünüyor” demişti. Ayrıca eleştirmen bu rolün filmin yapımcılarından biri olan Margot Robbie için tasarlanmış olduğunu da sözlerine ekledi. Ancak Harvey’in yaptığı bu yersiz ifadeler, sinema eleştirilerinde de kadınlara uygulanan ‘çifte standardı’ yeniden gündeme taşıdı. The Guardian yazarı Catherine Shoard, bir yıl önce yayımlanmış yazının özrünün yeni gündeme gelmesiyle ilgili “Harvey’in film eleştirisi pek çok kişi tarafından endişe verici derecede cinsiyetçi kabul edildi ve yazısındaki eşitlik eksikliği sebebiyle yeniden kınama aldı” dedi.



‘Ateşli değilmişim’



Carey Mulligan ise Dennis Harvey’in bu eleştirilerinin ardından 2020’nin aralık ayında The New York Times’a konuştu. “Son rolümde eleştirmeni ikna etmek için yeterince çekici olmadığımı hissediyorum” diyerek sitem eden Mulligan, “Buna inanamadım. Yeterince ateşli olmadığımı söylüyordu. Bu beni çılgına çevirdi. Gerçekten mi? Bu film için çok şeffaf bir şey mi yazacaksınız? Şimdi mi? 2020’de mi?” dedi. Variety’ye verdiği röportajda ise Mulligan, bir eleştirinin yapıcı olması gerektiğini vurguladı ve eleştirinin bir oyuncunun görüntüsü ya da neye benzeyip benzemediği konusundaki kişisel tercihlere bağlı olamayacağını belirtti. Variety dergisi ise oyuncunun yorumlarından sonra önceki gün “duyarsız dil” için özür diledi. Ancak Guardian eleştirmeni Shoard ve çoğu kadın film eleştirmeni, hatanın sadece Harvey’in kendisinde değil işvereninde de olduğunun altını çizdi. Amerikalı film eleştirmeni Stephanie Zcharek, “Baş editörleri neredeydi?” sorusunu vurguladı. Women and Hollywood’un kurucusu ve editörü Melissa Silverstein ise Harvey’in sözlerinin #MeToo hareketinden rağmen değişmediğini vurguladı.

Erkek egemen eleştiri dünyası



ABD’de 2018’de gerçekleştirilen bir araştırma, Amerikalı eleştirmenlerin 3’te 2’sinden fazlasının beyaz erkeklerden oluştuğunu ortaya çıkardı. Bu araştırmanın ardından pek çok film festivali, yeterince temsil edilmeyen yazarları etkinliklere davet etmeye çalıştı. Sinema sitesi Rotten Tomatoes ise yarısından fazlası kadınlardan mürekkep 600 eleştirmeni web sitesine dahil etti. Ancak bu durum, Rotten Tomatoes’un Meryl Streep’in Carey Mulligan ile birlikte rol aldığı “Suffragette” filmi hakkında saldırgan ifadelere yer vermesinden 4 yıl sonra gerçekleşti. Meryl Streep, 2015 yılında “Web sitesinde 168 kadın, 760 erkek yazar saydım. Rotten Tomatoes, tamamen tek bir zevke göre karar verirse bu gişeyi etkiler. Bu adil değil ve dahil edilmeye ihtiyacımız var. Eşit olmalı” açıklamasıyla mevcut durumu eleştirmişti.