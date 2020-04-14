Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu Füsün Onur'u ağırlayacak

Türkiye’nin önde gelen güncel sanatçılarından Füsun Onur’un pratiği, gündelik maddelere özgü uzam, zaman, ritim ve biçim imkânlarını otobiyografik referanslarla yüklü anlatısal ve dolambaçlı bir dille ele alıyor. Onur, yarım yüzyılı aşkın kariyerinde resim ve heykel arasındaki sınırlara meydan okuyarak 1970’lerin başında avangardın Türkiye sanat kanonunda yer edinmesinde öncü bir rol üstlendi. Onur, Augarten Contemporary, Viyana (2010), İstanbul Modern (2011), Maçka Sanat Galerisi, İstanbul (2012) ve ARTER, İstanbul (2014) gibi müze ve sanat mekânlarında kişisel ve karma sergilere katıldı. Onur’un eserleri, Kunsthalle Baden-Baden (2001), ZKM, Karlsruhe (2004) ve Van Abbemuseum, Eindhoven’daki (2005) karma sergilerin yanı sıra İstanbul Bienalleri (1987, 1995, 2011, 2015), Moskova Bienali (2007) ve dOCUMENTA(12), Kassel’de (2012) sergilendi.

Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu Danışma Kurulu’nda Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Serhan Ada, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, sanatçı İnci Eviner, küratör ve Fiorucci Art Trust Direktörü Milovan Farronato ve Sanat Dünyamız dergisi editörü, sanat yazarı Fisun Yalçınkaya yer alıyor.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla TC Dışişleri Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Venedik Sanat Bienali Türkiye Pavyonu’nun koordinasyonunu İstanbul Kültür Sanat Vakfı yürütüyor.