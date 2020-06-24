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24.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Venedik Film Festivali’nde uluslararası bir seçki

Varitey’nin haberine göre 77. Venedik Film Festivali, eylül ayında kırmızı halı geçişleri ve salonlardaki film gösterimleriyle gerçekleşecek.

Venedik Film Festivali’nde uluslararası bir seçki

Habere göre festival fiziki olarak gerçekleşebilecek. Tüm etkinliklerde sosyal izolasyonun sağlanması için gerekli önlemler alınacak. İtalya’daki kurallara göre bir film gösteriminde en fazla 200 kişi bir arada bulunabiliyor. Venedik Valisi Luca Zaia’nın geçtiğimiz günlerdeki açıklamasına göre festival için bir istisna yapılabilecek ve festivalin 1100 kişi kapasiteli Sala Grande’sinde 200 kişiden fazla seyirci aynı anda film izleyebilecek. Ancak rakam henüz belli değil. Festivalin film seçkisi önceki yıllardaki sayıda olmayacak. Ancak Variety’e konuşan bir festival yetkilisi, kayda değer bir festivalin ortaya çıkmasını sağlayacak bir film seçkilerinin olduğunu ifade etti. Daha önce çıkan haberlerin aksine festival sadece İtalyan filmlerinden oluşmayacak ve uluslararası bir seçkiye de yer verecek. 77. Venedik Film Festivali’nin seçkisi 28 Temmuz’da açıklanıyor.

 

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