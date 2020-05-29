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29.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Verona’da Roma mozaikleri bulundu

Kuzey İtalya’daki bir üzüm bağının altında, bir Roma villasının tabanını süsleyen mozaik tabanlar keşfedildi.

Verona’da Roma mozaikleri bulundu

Verona’nın kuzeyindeki Negrar di Valpolicella komünündeki araştırmacılar, toprağın sadece birkaç metre altında gömülü olan iyi korunmuş mozaik tabanın görüntülerini yayınladı. Akademisyenler ilk olarak bir asırdan fazla bir süre önce bu bölgede bir Roma villası olduğunu kanıtlamıştı. Teknisyenler antik binanın tamamını görmek için alanda araştırma yapmaya devam ediyor. 

Acun Ilıcalı'yı kızdıran iddia! "Vicdansızlar, vatan hainleri..."'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında, "TV8'de yarışmacıların Kürtçe konuşmasına karşı" tarzında çıkan söylemlere tepki gösterdi.
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