Verona’da Roma mozaikleri bulundu

Verona’nın kuzeyindeki Negrar di Valpolicella komünündeki araştırmacılar, toprağın sadece birkaç metre altında gömülü olan iyi korunmuş mozaik tabanın görüntülerini yayınladı. Akademisyenler ilk olarak bir asırdan fazla bir süre önce bu bölgede bir Roma villası olduğunu kanıtlamıştı. Teknisyenler antik binanın tamamını görmek için alanda araştırma yapmaya devam ediyor.