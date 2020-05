Vestel Gururla Yerli’ Konserleri online devam ediyor

‘’Vestel Gururla Yerli Konserleri’’ kapsamında gerçekleşecek konser takviminde, Zorlu PSM ve Vestel Instagram hesaplarına, yerli müzik dünyasının popüler isimleri arasında yer alan Evrencan Gündüz, Yaşar, Kalben ve Gökhan Türkmen konuk olacak.

EVRENCAN GÜNDÜZ // 6 MAYIS ÇARŞAMBA // ZORLU PSM & VESTEL INSTAGRAM KANALI (@zorlu_psm & @vestel) // 21.30

Ünlü müzisyen, babası, Asım Can Gündüz ile aynı yolda giden Evrencan Gündüz 13 yaşında Ray Charles’ın hayatını anlatan ‘’Ray’’ adlı filmi izledikten sonra blues müziğine ilgi duymaya başladı. 14 yaşında gitar çalan arkadaşlarının katkıları ve internetten video izleyerek gitar çalmayı öğrendi. 15 yaşında babasının hediye ettiği elektro gitar ile klasik gitarın yanı sıra elektro gitar çalmayı öğrendi. 16 yaşında sokak müzisyenliğine başlayan sanatçı aynı yıl arkadaşları ile T-Blues isimli grubu başlattı. Rock’n Purple’da en iyi solist ve rock kategorisinde en iyi grup ödülünün yanı sıra, Beatles’ın “Don’t Let Me Down” adlı parçasına yaptığı kemençe düzenlemesiyle özel ödül aldı.

YAŞAR // 13 MAYIS ÇARŞAMBA // ZORLU PSM & VESTEL INSTAGRAM KANALI (@zorlu_psm & @vestel) // 21.00

1996 yılında yayınladığı Divane isimli ilk albümüyle bugün bulunduğu konuma dair ilk adımlarını atan Yaşar, ulaştığı satış rakamlarıyla Altın Plak ve aynı zamanda 1997 Kral TV Müzik Ödülleri’nde Yılın En İyi Çıkış Yapan Erken Sanatçısı Ödülü’ne de hak kazandı. Albümde yer alan Divane, Kumralım ve Birtanem gibi şarkılarla 1998’de yayınlanan ikinci albümü Esirinim’de yer alan Kuşlar da eklenince Yaşar, 90’lı yılların sonlarından itibaren ülkenin en tanınan sanatçılarından biri haline geldi. Günümüze kadar toplam 9 albüm çıkaran sanatçı, katkıda bulunduğu albümler ve konserleriyle üretkenliğini ve başarısını sürdürdü. 24 yıldır müzik kariyerini sürdüren ve yayınladığı birbirinden değerli şarkılarla Yaşar, Zorlu PSM ve Vestel Instagram sayfasında sevenleri ile buluşacak.

KALBEN // 14 MAYIS PERŞEMBE // ZORLU PSM & VESTEL INSTAGRAM KANALI (@zorlu_psm & @vestel) // 21.00

Folk, blues ve pop öğelerini bir araya getiren Kalben, kısa zamanda kendi sözlerine ve sesine has bir kitle ile buluşma şansına erişti. Şiirlerini özgürce paylaşmaktan, Patti Smith, Ayten Alpman, PJ Harvey gibi öncülerin yolunda korkusuzca yürümekten ve dünyanın her köşesini müzikle gezme fikrinden ilham alan Kalben çocukluğundan beri kendine hikaye anlatıcısı gözüyle bakıyor. Üçüncü stüdyo albümü Kalp Hanım’ı Mart 2020’de küresel sağlık krizini, yangınları, afetleri atlattığımız ve şifalandığımız aydınlık, adaletli ve eşit günlerin ümidiyle yayınlayan sanatçı, albümün türüne dream-pop diyor çünkü çocukluğundan beri hayalini kurduğu pop bu.

GÖKHAN TÜRKMEN // 21 MAYIS PERŞEMBE // ZORLU PSM & VESTEL INSTAGRAM KANALI (@zorlu_psm & @vestel) // 21.00

2008 yılından beri pop müziğe yeni bir soluk getiren başarılı sanatçı, ilk şarkısı ‘’Büyük İnsan’’ ile YouTube’da 5 milyon kişi tarafından dinlenmesiyle müzik dünyasında yerini aldı. 1997 yılında gitar ile tanışan sanatçı, Büyük İnsan, Ya Sen ve Dön şarkılarıyla ön plana çıkan albümün videoları da müzik kanalları ve internet dünyasında izlenme rekorları kırdı. 2010 yılında çıkan Biraz Ayrılık adlı albümüyle büyük bir başarı sağlayan sanaçtı, radyolarda ve müzik kanallarında en çok çalınan, yılın en çok ödül alan sanatçılarından oldu. 11 yıl içerisinde Harun Kolçak, Bahadır Tatlıöz, Aslı Demirer, Ayşegül Aldinç gibi birbirinden değerli sanatçılarla düetler yapan müzisyen, 2015 yılında GTR Müzik yapım şirketini kurdu. Pop müziğin güçlü isimlerinden olan ve kendine özgü ses rengi ve tarzıyla kamera karşısına geçecek Gökhan Türkmen canlı konseri için yerinizi almayı unutmayın.