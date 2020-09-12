Viki Yeryüzünü Seviyor’da Eber Gölü

Eber Gölü fotoğrafı ile Murat Özçelik birincilik, Sümela Manastırı fotoğrafı ile Ümit Azak ikincilik, Erciyes Dağı’nda yılkı atları fotoğrafı ile Ömerali Şenakaylı üçüncülük ödülüne değer görüldü.Her ülkede yerel Vikipedi topluluklarının düzenlediği uluslararası bir fotoğraf yarışması olan Viki Yeryüzünü Seviyor Yarışması’nda katılımcılar, kendi ülkelerindeki doğal miras alanlarını fotoğraflayarak Vikipedi’nin kardeş projesi Wikimedia Commons’a yüklüyor. Bu sene farklı tarihlerde 34 ülkede düzenlenen uluslararası yarışmada ilk defa Türkiye de yer aldı.