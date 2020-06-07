Virüsün gölgesinde tarihe yolculuk

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, arkeolojik kazı çalışmaları ve yüzey araştırmaları 1 Haziran’da başladı. Bu yılki en büyük fark, kazı çalışmalarına koronavirüs tedbirleriyle başlanması oldu. 2020 yılında, toplam bütçesi 70 milyon TL olan 400 kazı ve 149 yüzey araştırması yapılacağı belirtildi. Koronavirüse karşı belirlenen kurallara uyulması için kazı başkanlıkları ile bakanlık uzmanlarına bilgi notu gönderildi. Bilgi notunda dezenfeksiyon ile sosyal mesafenin önemi vurgulanırken, arazi ve laboratuvar çalışmaları sırasında maske ve eldiven kullanılması gerektiği belirtildi.

‘Mikropsuz objeler’

Antalya Demre’deki Myra Antik Kenti kazı ekibinin başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, “Yeni çalışma düzeni kuracağız. Neyse ki çalışma konumuz tamamen cansız varlıklardan oluşuyor. Binlerce yıldır toprak altında duran mikropsuz objelerle uğraşıyoruz. Virüs barındırmayacak objeler olması avantaj” dedi.

Zerzevan Kalesi’nde maskeli kazı

Diyarbakır Çınar’da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Zerzevan Kalesi’nde, koronavirüs nedeniyle ara verilen kazı çalışmaları, normalleşme süreciyle tekrar başladı. Ekipler, birçok yeni yapının ortaya çıkarılmasının hedeflendiği kazı çalışmalarında sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak çalışıyor. Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun pandemiden dolayı tüm önlemleri alarak çalışmalara başladıklarını belirterek şunları söyledi: “Sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maskeli olarak çalışmaları başlattık. Öncelikle çalışılacak alanların temizlenmesi var. Kazı çalışmaları yıl sonuna kadar bu şekilde devam edecek” dedi.

Prusias ad Hypium Antik Kenti













Düzce’de”Batı Karadeniz’in Efes’i” olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti’nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen kazı çalışmalarına gerekli tedbirler alınarak 2.5 ay sonra yeniden başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın aldığı kararla kazıların 12 aya yayıldığı Batı Karadeniz’in en eski yerleşim yeri Konuralp’teki Prusias ad Hypium Antik Kenti’nde, kazıya başlanmadan önce belediye tarafından temizlik yapıldı. Prusias ad Hypium Antik Kenti Kazı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Emre Okan, koronavirüse karşı her türlü tedbiri alarak kazıyı sürdüreceklerini söyledi.

Müzelere maskeli ziyaret











Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler, normalleşme süreciyle birlikte yeniden açıldı. Çorum’da 8 bin yıllık tarihi eserlere ev sahipliği yapan müzeler de koronavirüs tedbirlerine uyarak ziyaretçi kabul ediyor. Ziyaretçiler müze girişinde ateşi ölçüldükten, el ve ayakkabılarını dezenfekte ettikten sonra içeri alınıyor. Sosyal mesafe kuralı nedeniyle aynı anda 25 kişinin gezebildiği müzeler, her gün ziyarete açılmadan önce görevlilerce dezenfekte ediliyor. Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül, Çorum’daki müzelerin Kültür ve Turizm Bakanlığınca ziyaretçi kapasitesi yüksek yerler olarak belirlendiğini, bu nedenle ziyarete açıldığını söyledi. Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa’ya ev sahipliği yapan Çorum, arkeolojik anlamda Anadolu’nun önemli merkezleri arasında gösteriliyor. Çorum, Hattuşa ve Boğazkale müzeleri salgın nedeniyle kapalı kaldığı 18 Mart ile 1 Haziran arasında onarıldı.

Deniz feneri için taş hastanesi











Antalya’daki Patara Antik Kenti’nde MS 54 yılında Roma İmparatoru Neron’un prestij eseri olarak yaptırdığı deniz fenerini, orijinal taş malzemeleriyle yükseltmek için yıkıntının bulunduğu alana “taş hastanesi” kuruldu. 2 bin yıllık deniz feneri, “taş hastanesi”nde orijinal malzemesinin elden geçirilmesinin ardından yükselmeye başlayacak. Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık şunları söyledi: “Taşlar, üzerlerinde birçok tetkik yapıldıktan sonra yerlerine konulacak. Fenerin ilk yapıldığı taş malzemenin tamamı arkeolojik kazıyla çıkarıldı. Patara’daki fener kendi orijinal malzemesiyle ayağa kaldırılan tek fener olacak. Fenerin üzerinde bulunan, altın harflerin yer aldığı yazıtta da ‘Ben İmparator Neron, bu feneri denizcilerin selameti için yaptırdım’ yazıyor.”



Ceneviz Kalesi’nde restorasyon

Düzce Akçakoca’da bulunan ve Cenevizliler tarafından Karadeniz’den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması için inşa edilen kalede, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen restorasyon çalışmaları yeniden başlıyor.











İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, kalede restorasyon, kazı ve çevre düzenleme çalışmalarının yoğun şekilde devam edeceğini söyledi. Taştan, “Yaz sezonunda kaleyi, surlarını tamamlayıp turizme kazandıracağız” dedi. Cenevizliler tarafından inşa edilen kale, 5 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındı. Konumu denize sıfır olan Ceneviz Kalesi’nin sınırları içinde mavi bayraklı plaj da bulunuyor. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca arkeolojik doğal sit alanı ilan edilen Ceneviz Kalesi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları yüzde 85 seviyesindeyken koronavirüs tedbirleri nedeniyle durdurulmuştu.