Viyana Filarmoni’den dinleyicilere jest

Ricardo Mutti’nin yöneteceği orkestra Franz von Suppè, Josef Strass, Karl Komzak’tan esereler seslendirecek. Orkestra, bu yıl seyircisiz yapacağı konser için dinleyicilerine çağrıda bulundu. Konser için hazırlanacak özel videoda fotoğraflarını gönderen müzikseverlerin görselleri hazırlanacak mozaik enstalasyonla olarak yayınlanacak. Fotoğrafını yüklemek isteyen müzikseverler neujahrskonzertapplaus.com/yourphoto adresine fotoğrafını gönderebilir. Konser, Türkiye saatiyle 13.15’te başlayacak ve orkestranın web sitesi üzerinden izlenebilecek.



