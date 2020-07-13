Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması'nın galibi belli oldu

Vodafone’un gençlik markası Vodafone FreeZone’un, Türkiye’nin yeni genç sesini belirlemek üzere bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması” sonuçlandı. Vodafone FreeZone YouTube ve TV8,5 kanalı üzerinden canlı yayınlanan büyük final 4.4 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı. Büyük finalde yarışmanın koçu Mustafa Sandal ile konuk sanatçılar Melis Fis ve Eypio geceye renk katan performanslar sergiledi. FreeZone Müzik Yarışmasının bu yılki kazananı halk oylamasıyla Antalya’dan Gülşah Kömür oldu. Tüm Türkiye’den 11 bini aşkın başvuru arasından birinciliğe ulaşan Gülşah Kömür, Vodafone FreeZone desteğiyle, single ve klip çıkarma, ayrıca kendi YouTube kanalını açmak için gerekli danışmanlığı alma şansını yakaladı.

Sunuculuğunu Jess’in yaptığı, influencer Chaby Han’ın ise YouTube koçu olarak yer aldığı geceye, Mustafa Sandal, Jess, Chaby Han ve konuk sanatçılar Melis Fis ve Eypio Acun Medya stüdyosundan, finalistler ise görüntülü bağlantıyla evlerinden katıldı. Hem Mustafa Sandal hem de konuk sanatçılar performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Vodafone FreeZone olarak gençlerin ortak tutkusu müziği sahiplendiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “İster üretsin, ister dinlesin, tüm gençlerin hayatında müzik bir şekilde var ve olmaya da devam edecek. Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması ile gençlere bir kez daha ‘Türkiye’nin yeni genç sesi’ olma konusunda fırsat eşitliği sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yarışmamıza bu yıl hedeflediğimizin de üzerine çıkarak 11 bini aşkın başvuru aldık. Müzik alanında genç yetenekleri desteklemek denince akla gelen ilk marka olmayı hedefliyoruz. Bu hedefle çalışmaya devam edeceğiz.”

Mustafa Sandal ise “Dinlediğim gençlerin tamamından çok etkilendim. Hepsi potansiyel vaat eden seslerdi. Bu yarışmanın benim için en anlamlı yanı, müzik dünyasının geleceğine dair umut vermesi oldu. Gerçekten bir gelişme var ve bu, mutluluk verici. Gençlere başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yarışmanın birincisi Gülşah Kömür de duygularını şu sözlerle dile getirdi:“Çok özel bir deneyim yaşadık. Çok kıymetli isimlerden çok önemli bilgiler öğrendik. Bu, büyük bir şanstı bizler için. Yarışmayı kazandığım için çok mutluyum. Vodafone FreeZone’a ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim.”

Umur ve Baran’dan başarılı çıkış

“Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması”na 2018’de yaklaşık 3 bin 500 başvuru oldu. 2018 yılı birincisi Umur Doma “Fantastik” adıyla bir single çıkardı. “Fantastik” YouTube’da yaklaşık 2 milyon izlenme aldı, Spotify’da yaklaşık 1,5 milyon dinlendi. Yarışmaya 2019’da 6 bin 800’ü aşkın başvuru alındı. 2019 yılı birincisi Baran Sertkaya’nın ilk single’ı “Hiç Kalma”, tüm dijital platformlarda yayınlandı. “Hiç Kalma”, YouTube’da 650 bin izlenmeye, Spotify’da ise 20 bin dinlenmeye ulaştı.