Yapı Kredi bomontiada ve Craft Tiyatro İstanbul’a yeni bir sahne kazandırıyor

Craft Tiyatro bünyesindeki oyuncu, yönetmen ve yazarlara; üretim yapabilmeleri için olanak ve mekan sağlayarak tiyatrosu için özellikle günümüz şartlarında bir nefes olmak istediklerini söyleyen Yapı Kredi bomontiada Direktörü Emrah Yamaç “Kurulduğumuz günden bu yana birlikte düşünmeyi, üretmeyi ve paylaşmayı teşvik eden bir platform olarak, sahne sanatlarından film gösterimlerine, müzik etkinliklerinden atölyelere uzanan yaratıcı ve üretici bir seçki ile şehrin kültür-sanat ajandasına katkı sağlıyoruz. Craft Tiyatro ve Atölye Craft için pandemi şartlarına uygun bir sahne ve atölye alanı oluşturarak, hem sanatçılara hem de izleyicilere yeni bir buluşma noktası oluşturmak istedik” dedi.

Craft Tiyatro’nun Kurucusu Çağ Çalışkur ise tiyatroyu mümkün olduğunca çok kişiye ulaştırabilmek için uzun süredir Craft’ı Avrupa Yakası’na da taşımak istediklerini belirterek “Yapı Kredi bomontiada’nın yaratıcı ve çok disiplinli ortamı, yeni projeler için bize ilham veriyor. Mekan, sanatın her alanına ilgi duyan bir kitleyi ağırlıyor. Birlikte genç ve tiyatrosever yaratıcı bir kitleye sesleneceğimize inanıyoruz” dedi.

Yapı Kredi bomontiada x Craft, Kasım ayı itibariyle, Can Kılcıoğlu ile Kamera önü Oyunculuk ve Çağ Çalışkur ile Sanford Meisner teknik atölyelerinin yanı sıra, profesyonel ve oyuncu olmak isteyen adaylara yönelik atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. Craft Tiyatro’nun oyunlarından “Waterproof” ise Aralık ayındaki gösterimlerini Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleştirecek.