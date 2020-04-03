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03.04.2020 - 12:15 |

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık sergileri online devam ediyor

Corona virüs salgını nedeniyle kapılarını bir süreliğine ziyarete kapatan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, zenginleştirdiği 3D sanal sergi turları, online kitap satışı ve etkinlikler ile dijital platformlarda hizmet vermeye devam ediyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık sergileri online devam ediyor

Yeni corona virüs (COVID-19) salgınıyla ilgili alınan tedbirler kapsamında geçici bir süreyle kitabevlerini ve “Bir Zamanlar Toroslarda: Sagalassos” sergisini ziyarete kapatan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, zenginleştirdiği dijital uygulamaları ile sanatseverlere hizmet vermeye devam ediyor.

Online hizmetler kapsamında Bir Zamanlar Toroslarda: Sagalassos sergisinin 360 derece sanal turunu erişime açan Yapı Kredi Kültür Sanat’ın geçmiş tarihli sergileri ise yine web sitesinde 360 derece sanal tur ile gezilebiliyor.

Yapı Kredi Yayınları, Kitap Hayattır’ sloganıyla sosyal medya hesaplarında kitaplarından sayfaları ve yazarlarının kitap önerilerini okurlarıyla buluştururken, Yapı Kredi Kültür Sanat ise geçmiş tarihli etkinliklerinin bir kısmının video kayıtlarını paylaşıma açtı.

Şu ana kadar Sazlı Cazlı Sohbet 80’li Yıllarda Türkiye, Sanat Dünyamız Söyleşileri 2 - Radikal Bir Varoluş: Performans Sanatı ve Düşünceler/İşler gibi Loca’da yapılan

etkinliklerini sanatseverlerle buluşturan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, yazar söyleşilerinden, konferanslara, performanslardan konserlere kadar birçok etkinliği de online erişime açmaya hazırlanıyor.

3D sergi turu için tıklayın

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık sergileri online devam ediyor

Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattıSosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" dedi.
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