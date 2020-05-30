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30.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERİVİSİ

Yaşar Kemal anısına iki sanal sergi

Kemal Vakfı Arşivi’ne armağan edilen fotoğraflardan bir seçki olan “Yiğidin İyisi Sözünden Olur” ve Lütfi Özgünaydın’ın fotoğraflarından oluşan “Çukurova Bayramlığın Giyerken” sergileri erişime açıldı...

Yaşar Kemal anısına iki sanal sergi

Yaşar Kemal Vakfı, Yaşar Kemal’i iki sanal sergiyle anıyor. Yaşar Kemal Vakfı Arşivi’ne armağan edilen fotoğraflardan bir seçki olan “Yiğidin İyisi Sözünden Olur” ve fotoğraf sanatçısı Lütfi Özgünaydın’ın Yaşar Kemal’in edebiyat dünyasına yaptığı yolculukları fotoğrafladığı “Çukurova Bayramlığın Giyerken” sergileri vakfın sitesinde erişime açıldı.

Yaşar Kemal Vakfı’nın Karacaoğlan’ın “Yiğidin İyisi Sözünden Olur” dizesi ile adlandırdığı sergide vakfa armağan edilen fotoğraflardan bir seçki ile yazarın hayatından kesitler sunuluyor. Ağrı Dağı’ndan Bodrum’daki sünger avcıları teknelerine Yaşar Kemal’in hayatından kesitler sunan sergide ayrıca yazarın Cumhuriyet gazetesi günleri, edebiyat buluşmaları, mahkeme günleri, ödül törenleri ve çocukluk arkadaşlarıyla buluşmaları da yer alıyor.

Anılar tazeleniyor

Abidin Dino,  Mehmet Ali Aybar, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sabahattin Eyüboğlu, Orhan Kemal, Azra Erhat, Vâlâ Nurettin, Cevat Fehmi Başkut, Haldun Taner, Behçet Necatigil, Mahmut Makal, Talip Apaydın, Halet Çambel, Güzin Dino, Mustafa Baydar, Vasfiye Özkoçak, Fakir Baykurt, Âşık Veysel, Âşık Nesimi Çimen, Âşık İhsani, Türkan Şoray, Tarkan, Ara Güler ve Tarık Akan’ın aralarında olduğu isimlerle ilgili anıların tazelendiği “Yiğidin İyisi Sözünden Olur” sergisi daha önce Adana’da Seyhan, İstanbul‘da Sarıyer ve Maltepe Belediyeleri ile ortaklaşa sergilenmişti.

Sergide yer alan fotoğraflar Güneş Karabuda, Ebru Ceylan, Lütfi Özgünaydın, Ahmet Güneştekin, Selahattin Giz, Limasollu Naci, Sema Korkmaz, Sedat Mehder, Ercan Arslan, Kerem Topuz, Mehmet Ali Sulutaş, İbrahim Öğretmen ve Hakan Ezilmez’e ait.

 

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