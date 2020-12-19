YaÅŸar'dan JoJo ile online konser deneyimi

Online ortamlara taÅŸÄ±nan mÃ¼zik ve eÄŸlence hayatÄ±nÄ±n farklÄ±laÅŸan ihtiyaÃ§ ve beklentilerini Â en iyi ÅŸekilde analiz ederek geliÅŸtirilen, ses ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kalitesi ile fark yaratan JoJo ile YaÅŸar konseri TÃ¼rkiyeâ€™nin farklÄ± ÅŸehirlerinden ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan 4.000â€™in Ã¼zerinde eriÅŸime ulaÅŸtÄ±.

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FarklÄ± tÃ¼rlerden konser ve etkinlikleri gerÃ§ek sahne performansÄ± atmosferinde Â yaÅŸatmayÄ± hedefleyenÂ JoJo 25 AralÄ±kâ€™ta Ziynet Sali, 26 AralÄ±kâ€™ta Buray, 31 AralÄ±k yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Â Berkay ve Elektro HafÄ±z, 1 Ocakâ€™ta, Ceylan Ertem, 2 Ocakâ€™ta Fatih Ãœrekâ€™i aÄŸÄ±rlayarak konserlere hÄ±z kesmeden devam edecek. Jolly Joker Vadistanbulâ€™da gerÃ§ekleÅŸecek ve JoJoâ€™nun â€˜yenilikÃ§i dijital deneyimiâ€™ ile yaÅŸanacak konserlerin biletleri Biletixâ€™ten satÄ±ÅŸta.

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26 AralÄ±k Cumartesi 20:00Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂBuray

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31 AralÄ±k PerÅŸembe 22:00Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Berkay , After Party: Elektro HafÄ±z

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01 Ocak Cuma 20:00Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ceylan Ertem

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02 Ocak Cumartesi 20:00Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Fatih Ãœrek

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03 Ocak Pazar 20:00Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Bilal Sonses

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09 Ocak Cumartesi 20:00Â Â Â Â Â Â Â Emir Can Ä°ÄŸrek

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30 Ocak Cumartesi 20:00Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Halil Sezai & TAD jazzband

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