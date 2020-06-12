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12.06.2020 - 12:53 |

Yasemin Mori'den yepyeni şarkı

Her şarkısıyla gerçekler ile ütopyaları resmeden, sözlerini zengin ve farklı müziğiyle bezeyen Yasemin Mori, sözü ve müziği kendisine ait yepyeni bir şarkı ile huzurlarınıza geliyor.

Yasemin Mori'den yepyeni şarkı

Yasemin Mori baskılanan, yadırganan, hor görülen her bireyin kendisi olma hakkını savunan bir dille "Beni Bana Bırak" diyor.

şkın güç savaşına dönüştüğü yerde, sevgi ve korkular arasında insanın tek ihtiyacı olan şeyin kendine varmak olduğunu gördüğü anda yazdığı bu şarkıda insan ruhunun özgürlüğünü savunuyor.

"Beni Bana Bırak" Rinata Entertainment etiketiyle 12 Haziran'da yayında olacak. Severek dinlemeniz dileğiyle...

Tekirdağ'daki feci kaza kameraya göyle yansıdıSon dakikika haberine göre Tekirdağ'da ticari araç ile motosikletli çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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