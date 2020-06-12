Yasemin Mori'den yepyeni şarkı

Yasemin Mori baskılanan, yadırganan, hor görülen her bireyin kendisi olma hakkını savunan bir dille "Beni Bana Bırak" diyor.

şkın güç savaşına dönüştüğü yerde, sevgi ve korkular arasında insanın tek ihtiyacı olan şeyin kendine varmak olduğunu gördüğü anda yazdığı bu şarkıda insan ruhunun özgürlüğünü savunuyor.

"Beni Bana Bırak" Rinata Entertainment etiketiyle 12 Haziran'da yayında olacak. Severek dinlemeniz dileğiyle...