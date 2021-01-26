Yavuz Çetin'in ünlü şarkısı kliplendi

Yavuz Çetin, yaşamı boyunca 1960'lı ve 1970'li yılların rock-blues müziklerinden etkilendi. 1990 yılında İstanbul’da müzisyen dostları Batu Mutlugil, Zafer Şanlı ve Kerim Çaplı ile cover grubu olarak tanınan Blue Blues Band’i kurdu. Birçok sanatçının albüm kayıtlarına gitarıyla eşlik etti. Kıraç’ın “Deli Düş” ve “Bir Garip Aşk Bestesi”, Göksel’in “Sabır” adli şarkısı en bilinenleridir. Göksel’in “Sabır” şarkısındaki talkbox performansının Türkiye’de bir ilk olması, ona “Talkbox Kullanan İlk Gitarist” ünvanını kazandırdı. 1996 yılının ortalarında MFÖ grubuyla çalışmaya başladı. Sinan Çetin’in yönettiği “Propaganda” filminde kullanılan, Erkan Oğur’un perdesiz gitar performansının da yer aldığı “Dünya” isimli enstrümantal şarkısı dikkat çekti. 1997 yılında “İlk” adlı ilk albümü, 2001 yılında, tüm söz, müzik ve düzenlemelerin kendisine ait olduğu “Satılık” adlı ikinci albümü yayınlandı.

Müzik dünyasında efsaneler arasına adını yazdıran Yavuz Çetin’in “Bul Beni” klibi yayında! “Satılık” albümü CD ve plak formatında raflarda ve tüm dijital platformlarda!