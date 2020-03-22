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22.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yayıncı ve yazarlardan sansüre ortak tepki

Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye PEN ve Türkiye Yazarlar Sendikası, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun aldığı muzır neşriyat kararları hakkında ortak bir açıklama yayımladı.

Yayıncı ve yazarlardan sansüre ortak tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” kitabının müstehcen içeriklere sahip olduğunu ileri sürerek kitabın toplatılması ve sorumluları hakkında işlem yapılması için rapor hazırlayarak savcılığa sunmuştu. Kitap hakkında basım, dağıtım, satış yasağı getirilirken, basımı yapılan kitaplar da imha edilmişti. Çevirmen Burcu Uğuz hakkında da dava açılmıştı.

Yayıncı ve yazarların ortak açıklamasında şunlar kaydedildi:

“27 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararıyla Elisabeth Brami ve Estelle Billon’un ‘Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi’ ve ‘Kız Çocuk Hakları Bildirgesi’ (Yapı Kredi Yayınları) kitapları muzır neşriyat ilan edilerek poşete sokulmuştu. ‘Kız Çocuk Hakları Bildirgesi’ kitabı hakkında dağıtım ve satış yasağı kararı çıkarılmış ve kitabın yayımcısı ve çevirmeni hakkında ‘müstehcen sözleri yayınlamak ve yayınlanmasına aracılık etmek’ suçlamasıyla dava açılmıştır. Ülkemizde gerçekleşen ve yayımlama özgürlüğü ile çelişen bu ve benzeri ihlalleri kaygıyla takip ediyoruz.” 

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