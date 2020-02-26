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HaberlerKültür Sanat ‘Yazarlar’ projesi Tekin ile bitiyor
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26.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

‘Yazarlar’ projesi Tekin ile bitiyor

Lütfi Özgünaydın’ın İfsak ile birlikte düzenlediği “Yazarlar” projesinin 20’ncisi Latife Tekin ile sona eriyor.

‘Yazarlar’ projesi Tekin ile bitiyor

Latife Tekin’in yaşamı ve yazarlığı üzerine Lütfi Özgünaydın, bugün saat 19.00’da İfsak’taki etkinlikte sorular soracak ve Latife Tekin de anlatacak. Son etkinliğe projenin danışmanları Feridun Andaç ve Murat Yalçın da katılacak. İfsak Başkanı Altan Bal bir konuşma yapacak ve Latife Tekin’e bir plaket sunacak...

Proje hakkında konuşan Lütfi Özgünaydın, “Çok mutluyum. İki yıl sürdü ama sonunda tamamladım. Doğan Hızlan ile başladım; Zeynep Oral, Feridun Andaç, İnci Aral, Ayşe Kulin, Adnan Binyazar, Cevat Çapan, Zülfü Livaneli, Haydar Ergülen, Yalvaç Ural gibi önemli 20 yazarla süren proje Latife Tekin le tamamlandı. Bütün yazarlara içtenlikleri için çok teşekkür ediyorum. Şimdi kitap aşamasına başladık. Kitap, Tüyap tarafından basılacak” dedi. 

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